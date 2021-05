Salas y la Copa América en Chile: "No están dadas las condiciones"

Marcelo Salas, histórico delantero, se refirió a la posibilidad de que el país asuma la localía de la Copa América que se inicia el 13 de junio ante la complicada situación sanitaria de Argentina, que tiene a 11 provincias con el uso de camas UCI en un estado superior al 90% de ocupación. Sobre la chance, el "Matador" dijo que los presidentes de clubes no han recibido ninguna información de la ANFP, y ve difícil la posibilidad por la misma situación sanitaria en Chile.

"Lo veo difícil, pues ni siquiera hemos sido capaces de abrir nuestros estadios al hincha. Recién esta semana podremos volver los directivos. Si hacen lo de la Copa América es porque debe haber todo un tema netamente político y de conveniencia", dijo en radio ADN.

A Salas, como buen exdelantero, le encantaría ver fútbol de ese nivel en el país, pero insiste en que no hay tiempo ni buenas cifras para asumir la organización a menos de tres semanas. "Si vamos a lo futbolístico, es lindo tener fútbol así acá, pero creo que no están dadas las condiciones. Estamos con el tema de la pandemia, hay muy poco tiempo para hacerlo. No hemos tenido información nosotros los presidentes, como siempre, y la verdad es que no tengo idea".

Sobre la Selección, que se prepara para las Clasificatorias y la Copa América con algunas caras nuevas, tal como ha dicho el DT Martín Lasarte, asume que "no es un secreto que va a costar conseguir el recambio para esta generación tan exitosa, que nos dio triunfos que nunca tuvimos. Es importante contar con una mixtura y aprovechar el buen nivel de los de más experiencia para que contagien a los que vienen de atrás".

Sobre los jóvenes

Sobre esa misma materia entorno al recambio, el "Matador" también tiene una visión crítica sobre las nuevas generaciones de futbolistas que están saliendo.

"Hay chicos con condiciones pero con un par de partidos creen que ya están para ser seleccionados, que exigen un sueldo, y ahí se pierden". Y agregó que "lo fundamental es mostrar la actitud de querer un espacio. Faltan ganas, algunas veces los juveniles se conforman con el sueldo, el tatuaje y el auto", analizó tajante.