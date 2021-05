Emiliano Amor: “Hay una competencia muy fuerte en el puesto de defensor"

Emiliano Amor, flamante refuerzo de Colo Colo, se refirió a su debut frente a Huachipato, la adaptación al plantel y lo que significa para él poder haber concretado su arribo a Macul.

En conversación con Directv, Amor señaló sobre el duelo ante los “acereros” que “fui de menos a más en mi debut, con la ansiedad de debutar y no haber jugado hace mucho tiempo. Fue un partido complicado. En el segundo tiempo me sentí mucho más firme”.

“Siento que puedo dar mucho más, partido a partido ir mejorando. Llegar a un club grande de América no lo podía dejar pasar, además para venir me llamó Quinteros y Morón. Ahora me queda demostrar en cada entrenamiento y partido”, agregó.

Asimismo, el zaguero reconoció que “hay una competencia muy fuerte en el puesto de defensor central en Colo Colo. El fin de semana el entrenador eligió a Zaldivia y a mi, pero antes, en otros partidos, habían jugado muy bien Falcón y Gutiérrez. Decidirá Quinteros”.

Sobre el joven defensor, el argentino aseguró que “es increíble como Daniel Gutiérrez avanza partido a partido, es un defensor joven que destaca. Nosotros podemos aportar mucho en su juego por nuestra experiencia. La verdad, no se nota su ausencia de partidos, es un central muy completo”.

Con respecto a sus características, el ex Vélez sostuvo que “soy un defensor fuerte en el juego aéreo, en el uno versus uno. Los rivales tendrán que bancarme porque habló mucho. Me comunico bastante con mis compañeros. Al equipo puedo aportar todo eso”.

Por otra parte, abordó su llegada a Chile, explicando que “insistí mucho por venir a Colo Colo, no fue fácil salir de Vélez. Yo sentía que era un paso adelante en mi carrera”

“Vine al equipo más grande de Chile y quiero que este en lo más alto de la tabla. Eso lo debemos demostrar partido a partido”, complementó.

Finalmente, Amor sentenció que “quiero quedarme mucho tiempo en el club, vivir un proceso. Yo pongo adelante lo grupal antes de lo individual, quiero pelear en Colo Colo cada torneo que disputemos, jugar muchos partidos y que puedan ejercer la opción de compra a fin de año”.