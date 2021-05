Pellegrini: "Debemos armar un plantel para mantener al Betis en el lugar actual"

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró que se hace primordial reforzar el plantel verdiblanco para disputar de buena forma la próxima temporada la Europa League, como también, la liga española 2021-2022.

Los heliopolitanos vienen de alcanzar una histórica clasificación al segundo torneo más importante a nivel de clubes en el Viejo Continente, luego de terminar en un destacado sexto lugar la liga de España 2020-2021.

Clave en este buen rendimiento bético fue el ‘Ingeniero’, que llegó a un equipo que en la campaña 2019-2020 apenas se había salvado del descenso.

De cara a lo que viene, el extécnico del Real Madrid y Manchester City declaró a los medios oficiales del club verdiblanco que "debemos armar, dentro de la realidad económica, una plantilla capacitada para intentar mantener al Betis en el lugar actual”.

Eso sí, el chileno reconoció que "hay que ver la disponibilidad económica porque milagros no se pueden hacer (…) Uno quiere a los mejores de acuerdo a una realidad. No podemos gastar el dinero que otros que están por arriba nuestra están gastando. Hay que armar un equipo competitivo, hacer un trabajo en conjunto. El techo de la realidad económica es bastante bajo".

Además, Pellegrini se dio el tiempo de destacar la labor del director deportivo de la entidad, Antonio Cordón, quien "reforzó el plantel el año pasado con jugadores libres a coste cero”, donde uno de ellos fue el arquero Claudio Bravo.

En el plano personal, tras su primera y exitosa campaña al frente del Betis, el estratega nacional señaló que "a mí siempre me gustaron los desafíos. Más o menos tengo mi carrera hecha, no vine aquí ni por lo económico ni por el currículum. Era un desafío difícil, pero mi trabajo es conseguirlo. Esa ambición del Betis de estar en los puestos altos de la tabla fue lo que me decidió venir”.

“¿El objetivo logrado? Era un objetivo basado más en una ilusión, pero con trabajo diario y los hechos que van sucediendo... El plantel debía pensar como un equipo grande. No era una plantilla para terminar el quince. Vi disposición para trabajar y para el sacrificio. Empezamos bien, luego hubo un bajón, pero vi al equipo fuerte en esos momentos malos. El 2021 lo hicimos perdiendo sólo dos partidos y de manera un poco injusta. Al final el sexto puesto es una gran alegría por la satisfacción de darle esto a los aficionados en un año complicado”, sentenció.