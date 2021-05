Ben Brereton: "Es un gran honor y un privilegio ponerme la 'Roja'"

15:51 “Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”, señaló en una extensa entrevista el fútbolista.

El delantero Ben Brereton, de los registros del Blackburn Rovers, se refirió a su proceso de adaptación en el seleccionado chileno al ser convocado por primera vez de cara a los duelos por las Clasificatorias a Qatar 2022 con Argentina y Bolivia.

En diálogo con La Tercera, el jugador de padre inglés y madre chilena declaró sobre la ‘Roja’ que "sé que es un equipo muy exitoso, que gana partidos y que ganó la Copa América. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia, así que estoy muy emocionado de aprender de ellos y así mejorar”.

Consultado por su estilo de juego, el ariete de 22 años señaló que "me defino como un futbolista que le gusta estar en contacto con la pelota. Algunos pueden pensar que por mi envergadura no es así, pero a mí me gusta tener la pelota y atacar la línea defensiva, hacer movimientos al espacio, entrar en el último tercio del campo y crear ocasiones de gol, porque soy un jugador netamente ofensivo”.

"Crecí como un delantero centro. Era el delantero centro de la selección Sub 17 y Sub 19 de Inglaterra, entonces siempre he jugado como delantero centro. Últimamente, en mi club (Blackburn Rovers) me han puesto en la banda izquierda y derecha, pero donde quiero jugar es como nueve, donde pueda anotar la mayor cantidad de goles”, agregó.

Además, el oriundo de Stoke-on-Trent aseguró no estar arrepentido de elegir jugar por Chile, dejando así sin efecto un posible llamado al combinado absoluto de Inglaterra.

“Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”, aclaró.

En cuanto al proceso de adaptación en el ‘Equipo de Todos’, Brereton dijo que "he conversado más con Francisco Sierralta, que habla un muy buen inglés y juega en la misma categoría que yo (Championship). También he hablado mucho con Sebastián Vegas, porque estuve con él la primera noche en ‘Juan Pinto Durán’, y él también habla muy bien inglés; pero, en líneas generales, me he llevado muy bien con todos”.

Para terminar, el atacante que también ha pasado por el Stoke City y Nottingham Forest indicó que "daré mi mejor esfuerzo. Si me toca ponerme la camiseta roja intentaré hacer lo mejor posible y anotar la mayor cantidad de goles que pueda y aportar al juego del equipo”.