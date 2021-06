La UC se enfrentará a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores

Esta jornada se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el único representante chileno, la UC, enfrentará a Palmeiras (BRA), el campeón vigente del certamen.

Los chilenos, en caso de avanzar, deberán enfrentar al ganador de la llave entre Racing y Sao Paulo, por un lado del cuadro, en el que también se miden Boca Juniors vs. Atlético Mineiro y River Plate vs. Argentinos Juniors.



Los otros duelos de octavos de la Libertadores son:

Defensa y Justicia (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Boca Juniors (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA)

Vélez Sarsfield (ARG) vs. Barcelona (ECU)

Sao Paulo (BRA) vs. Racing (ARG)

River Plate (ARG) vs. Argentinos Juniors (ARG)

Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA)

En la Sudamericana, en tanto, los octavos de final serán el clásico uruguayo Nacional vs. Peñarol; Independiente del Valle (ECU) vs. Redbull Bragantino (BRA); Santos (BRA) vs. Independiente de Avellaneda (ARG); América de Cali (COL) vs. Atlético Paranaense (BRA); Liga Deportiva Universitaria (ECU) vs. Gremio (BRA); Junior (COL) vs. Libertad (PAR) ; Deportivo Táchira (VEN) vs. Rosario Central (ARG); Sporting Cristal (PER) vs. Arsenal (ARG).