Fernando de Paul: "Nadie nos ha comunicado la salida de Dudamel"

Fernando de Paul, arquero de Universidad de Chile, trató ‘con pinzas’ este jueves el tema de la eventual salida de Rafael Dudamel del banco azul, afirmando que "nadie nos ha comunicado nada”.

Tras la derrota ante Audax Italiano, que dejó al elenco colegial en el duodécimo lugar de la tabla en el Campeonato Nacional 2021, el estratega venezolano perdió todo el respaldo dirigencial e incluso se habría despedido en Rancagua de los referentes del plantel.

No obstante, el guardameta titular declaró en la presente jornada sobre Dudamel que "yo no sé si se va, nadie nos ha comunicada nada, el técnico está trabajando de la misma manera que viene trabajando en los partidos anteriores. Si quieres creerme, me crees, ningún dirigente nos dijo que Dudamel se vaya, tampoco Rafael nos comunicó nada".

Respecto al opaco momento del equipo, el exgolero de San Luis de Quillota dijo que "nosotros tenemos que llevar a cabo lo que proponga el técnico y al no respaldar eso con resultados los responsables somos nosotros y siempre se dice lo mismo, pero la responsabilidad es nuestra".

"Lo que más preocupa es no tener regularidad, no poder llevar por más tiempo la idea que nos trata de imponer el cuerpo técnico", complementó.

En cuanto al traspié con la escuadra de Pablo 'Vitamina' Sánchez, el portero indicó que "afectó al plantel como afectan las derrotas más si tuvimos dos seguidas, nos preocupamos de corregir los errores, en esos partidos fuimos superados no tanto en el juego, sí, en el marcador".

En tanto, De Paul se dio el tiempo de adelantar el cruce del fin de semana ante Palestino, que también presenta un irregular rendimiento en el torneo.

"Palestino es un rival necesitado igual que nosotros. Con lo de la Copa Sudamericana, se tienen que poner al día en el Campeonato. Es un equipo muy fuerte y tienen dos bajas importantes (Carrasco y Jiménez)”, expresó.

Finalmente, ante la opción de poder llegar a la ‘Roja’, el argentino nacionalizado señaló que "a veces me fastidia un poco que se la hagan preguntas a cualquier jugador chileno sobre la Copa América. No por tener dos o tres partidos te da la posibilidad de estar convocado, me generan rechazo a veces esas preguntas. No es un lugar para postularse".