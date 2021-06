Rafael Dudamel: "Nos vamos en paz, tranquilos; pero no felices"

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, culminó este sábado su irregular paso como director técnico del cuadro azul, con un empate sin goles ante Palestino por el Campeonato Nacional 2021, señalando que "nos vamos en paz, tranquilos; pero no felices".

El estratega venezolano deja el banco con el elenco colegial en el noveno lugar con 12 puntos, a seis del líder Universidad Católica, con un registro de tres triunfos, tres empates y la misma cantidad de derrotas.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento porque la conducta y la actitud de los jugadores, teniendo tanta turbulencia, no era fácil y tuvieron un nivel de respuesta seria es digno de admirar. (El partido) lo viví con tristeza, no era lo planteado cuando llegamos a Chile, pero hoy quiero compartir con todos ustedes cómo me voy: nos vamos en paz, tranquilos; pero no felices“, indicó para el micrófono de TNT Sports.

“Nos imaginábamos con una vuelta olímpica a final de temporada y nos hemos dado por completo, nos dimos al máximo. Le hemos dicho a nuestros futbolistas que estén en paz porque no tengo duda de su profesionalismo”, agregó.

Además, el otrora arquero de la ‘vinotinto’ señaló en su adiós que “los resultados son los que mandan, pero sólo tengo palabras de agradecimiento para los jugadores y toda la institución porque han sido de principio a fin seres humanos extraordinarios”.

“Lo que me deja tranquilo es que dejamos un grupo sano. Cuando terminamos contra Audax Italiano, conversé con varios futbolistas, no para despedirme como dijeron algunos, y lo hice para que sigan cuidando al grupo. Entendieron y me siento orgulloso y feliz con la vida de haber compartido con estos chicos valiosísimos“, complementó.

Respecto a su última charla con la directiva azul, Dudamel indicó que “todo lo que conversé con el presidente es que querremos lo mejor para el club y que, en este momento, era oportuno para refrescar. Nos hemos exprimido y secado en nuestro trabajo”.