América de México descartó de plano la opción de fichar a Arturo Vidal

09:49 Santiago Baños aseguró que no hay posibilidades de que el volante nacional juegue en el elenco mexicano la próxima temporada.

El presidente del club América de México, Santiago Baños, descartó de plano la posibilidad de fichar para la próxima temporada al mediocampista chileno Arturo Vidal, hoy en el Inter de Milán.

De esta manera, el timonel de las ‘Aguilas’ acabó con los rumores y versiones de prensa que apuntaban al interés del popular club azteca en el ‘King’, de 34 años.

En diálogo con el diario italiano Tuttosport, Baños declaró respecto a la posible incorporación del formado en Colo Colo que "no hemos tenido contactos (con Inter) al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros”.

"Arturo Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", añadió de forma tajante.

Consignar que el Inter de Milán estaría buscando la fórmula para desprenderse del volante nacional, jugador cuyo contrato con la tienda ‘neroazzurra’ vence en junio del año 2022. La dirigencia del club lombardo necesita imperiosamente hacer caja con miras a la próxima temporada y por esta razón no estaría dispuesta a seguir pagando los 6.5 millones de euros que gana al año el ‘King’