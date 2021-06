Lasarte: "Es un empate valioso. Estamos en un buen nivel de competitividad"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se declaró satisfecho este lunes con lo exhibido por sus jugadores en el empate 1-1 ante Argentina, en Río de Janeiro, en el debut de ambas selecciones en la Copa América de Brasil.

En rueda de prensa en el Estadio ‘Nilton Santos’, el estratega de origen uruguayo declaró que “es un empate valioso, no es para hacer una fiesta, pero sirve para mostrar que estamos en un nivel de competitividad importante”.

“Nuestro primer tiempo fue de lo más flojo, no le agarrábamos la vuelta al partido, pero este equipo no quería ser vencido, aún no jugando bien”, complementó.

Además, ‘Machete’ destacó que “este es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía. En el segundo tiempo salió a no guardarse nada (…) Un equipo nuestro puede pelear, compitiendo muy bien”.

Respecto al rival, que ya había enfrentado el pasado 3 de junio también con un 1-1 por las Clasificatorias a Qatar 2022, Lasarte dijo que “Argentina es una selección a nivel mundial, no me gusta ningunearla... sería irrespetuoso. Es una grandísima selección, tiene a Messi que si no es el mejor, es el segundo o tercer mejor del mundo”.

Respecto a los objetivos para este certamen, el ex técnico de la ‘U’ y la UC dijo que “la Copa América queremos pelearla hasta el final, pero además tenemos el objetivo de dar minutos a los jugadores jóvenes”.

Sobre el regreso de Arturo Vidal, que no jugaba desde el 8 de marzo, el oriundo de Montevideo indicó que “es significativo por su entrega, cariño y voluntad de querer participar. Hizo un grandísimo esfuerzo. Seguramente tiene momentos mejores, pero su participación fue muy buena”.