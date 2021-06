[VIDEO] "Que lindo verte siempre extraterrestre": Arturo Vidal compartió amistoso registro con Lionel Messi

El volante chileno, Arturo Vidal, compartió a través de sus redes sociales un video en el que aparece él y Messi conversando tras el partido entre Chile y Argentina y finalmente hacen un intercambio de camisetas.

Mediante Twitter el "King" dedicó emotivas palabras en las que abordó el fútbol y las amistades que ha hecho gracias a él, una de ellas es el astro argentino.

"El fútbol me dió todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dió un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dió son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre", escribió.