Marcelo Díaz abordó su ausencia en "La Roja" y conversación que tuvo con Reinaldo Rueda

El volante de Racing, Marcelo Díaz, se encuentra trabajando en TNT Sports comentando la Copa América y durante un programa el jugador abordó su ausencia en "La Roja" y conversaciones que tuvo con Rueda al respecto.

El ex Universidad de Chile comentó que "para mí es tema pasado. Dolió en su momento, no te voy a mentir. No puedo comentar las explicaciones de Rueda, pero es totalmente contrario a lo que él había dicho. Era nada que ver con lo que hablábamos. No voy a entrar en detalles porque ya pasó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo sin hablar por lo mismo. No le hacía bien a los jugadores, al técnico ni a mí tampoco".

"Si yo fuera, no se puede decir la palabra… Yo diría todas las cosas que conversé con Rueda. Yo estuve en México dos horas y media con él hablando, de fútbol, de lo personal, de todo lo que había sucedido. Finalmente, él no habla lo que habló conmigo. Si yo entrara en detalles, no se cerraría nunca más el capítulo", agregó.

También el jugador chileno se refirió a las publicaciones que realizaba Vidal en redes sociales aludiendo a un "sapo" en el camarín y muchos creían que era Díaz.

"Lo que ha hecho Vidal… ¿En algún momento le han preguntado para quién han sido esas cosas? Queda en el aire, queda la especulación. Yo por lo menos no me lo tomo personal. Él tendrá sus razones y tienen que preguntarle a él. Si él no las aclara, por qué tenemos que empezar a juzgar, a buscarle la quinta pata al gato, cuando muchas veces no las hay", expresó.

El volante comentó que se lleva bien con todos y que reconoció sentirse apuntado, pero le gustaría volver a vestir "La Roja".

"Yo soy muy autocrítico. En esta pasada imposible poder estar. Vengo de una lesión, no he sumado minutos, pero teniendo un buen nivel en Racing, como fue en su momento, creo que las puertas están abiertas. Martín Lasarte, por lo que veo desde afuera, es un técnico bastante decente y correcto. No he tenido mayor interacción con él. Hasta el día que me retire voy a seguir estando disponible", cerró.