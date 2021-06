Vidal y el 'caso peluquero': "Siempre nos buscan cosas donde no las hay"

Tras el 1-1 ante Uruguay en Cuiabá, el ‘King’ habló con los medios y afirmó sobre el bullado tema que "en Chile uno ya está acostumbrado, siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer".

Además, el jugador del Inter de Milán descartó que el entrenador Martín Lasarte haya amenazado con renunciar por este hecho que marcó el fin de semana del ‘Equipo de Todos’ en Brasil.

"Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. estamos muy unidos, lo demostramos hoy y Lasarte jamás dijo que se va”, apuntó.

Respecto a la paridad con la ‘Celeste’ en el Arena Pantanal, el ‘8’ del combinado señaló que "nos sirve para sumar, estar clasificados, darnos confianza en lo que se viene, estuvimos bien, hasta el final peleando y nos vamos super tranquilos”.

“Es muy difícil el clima acá, la humedad, no estamos acostumbrados y eso nos pasó la cuenta. esperamos recuperar a todos los compañeros (Maripán y Pulgar)”, agregó.

Para terminar y de cara al cierre de la primera fase ante Paraguay, Vidal indicó que "con lo que se está haciendo podemos ser candidatos, esperamos seguir mejorando, esperamos seguir mejorando, metiendo goles y tomando confianza para lo que se viene".