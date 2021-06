Martín Lasarte: "Tomando en cuenta las lesiones no es malo el empate"

Al momento del análisis, el estratega de origen uruguayo declaró en Cuiabá que “estuvimos mejor en el primer tiempo. Hasta el gol, me dio la impresión que el equipo se soltó antes. Tomando en cuenta las lesiones, el cansancio físico, con jugadores en puestos que no conocen... Uruguay tiene un grandísimo plantel, no es malo el empate. Lógicamente nos hubiese gustado ganar”.

“Nos vamos muy satisfechos. Hicimos un grandísimo esfuerzo. Terminamos con diez, con muchos chicos, con jugadores muy cansados”, añadió.

Respecto al rival, el extécnico de la ‘U’ y la UC dijo que "yo creo que si algo que tiene Uruguay, es un porcentaje de efectividad muy alto en el balón parado. Lo hablamos. Nos han hecho solo goles de balón parado".

Consultado por la salida de Arturo Vidal durante el complemento, tal como ante Bolivia, ’Machete’ explicó que “estuvo lesionado, terminó su liga lesionado en Italia. En Chile tuvo coronavirus. No entrenó, está fuera de forma. Él lo sabe. Hasta que aguantó, hizo un gran partido. Hacer un cambio de Maripán por Roco nos quitó la posibilidad de manejar mejor los cambios".

En cuanto a las lesiones de Guillermo Maripan, Eduardo Vargas y Erick Pulgar, Lasarte señaló que "es muy prematuro para dar un dictamen. Si perdemos jugadores, nos complican. Son jugadores titulares, la mayoría. No hemos podido reflexionar, y tampoco hablamos con los médicos. Veremos”.

A la hora de explicar el ingreso del joven delantero Luciano Arriagada, el de Montevideo expresó que

“vinimos con una mixtura (al torneo): experimentados y novatos. Hoy fue muy gráfico. Con Vidal y Aránguiz marcándole pautas. Nos sorprendió gratamente. Es un delantero con las características que nos gustan. Incluso estuvo cerca de convertir".

Para finalizar, Lasarte se refirió a las expectativas del combinado en el certamen continental. “Nos da la sensación que podemos seguir. Es relativo. Tenemos que intentar clasificar no hacerlo en el último lugar. Tratar de evitar al local, uno de los equipos más poderosos del torneo”, sentenció.