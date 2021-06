Mena y el duelo con Paraguay: "Son muy corredores, muy luchadores en su estilo”

Eugenio Mena ha sido uno de los puntos altos de la Selección Nacional que dirige Martín Lasarte. El lateral de la selección chilena se refirió a su desempeño en la actual Copa América y en lo que será este jueves (20:00 horas) el partido contra Paraguay por el Grupo A.

“Me he sentido muy bien, muy cómodo en el plantel, con mis compañeros. Siento que han sido parte fundamental del rendimiento individual que he tenido, así que estoy totalmente agradecido de todos ellos”, dijo el jugador que no fue considerado en la era de Reinaldo Rueda.

“Al equipo en general lo he visto con muchas ganas, con mucho ímpetu y ganas de conseguir cosas importantes con la selección”, agregó el jugador de Racing.

Consultado sobre el duelo ante lo guaraníes, el zurdo aseguró que “va a ser duro, como todo partido acá de copa. Más aún con Paraguay, que son muy corredores, muy luchadores en su estilo”.

“Creo que nos va a costar mucho, como nos han costado todos estos partidos. Va a ser un partido difícil, el cual necesitamos ganar y demostrar nuestra alza futbolística”, sentenció Mena.