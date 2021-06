Martín Lasarte: "Al equipo no se le vio con la chispa que habitualmente tiene"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, admitió que a sus jugadores le faltó la chispa de otros partidos y se mostró sorprendido por el juego de Paraguay, esto a la hora de explicar la derrota por 0-2 en Brasilia por la Copa América.

Al momento de analizar la pobre presentación de la ‘Roja’ en el Estadio ‘Mané Garrincha’, el estratega de origen uruguayo declaró que “al equipo no se le vio con la chispa que habitualmente tiene. Es el primer partido que perdemos en nuestro proceso, necesitamos un tiempo para hacer un análisis más objetivo”.

“Posiblemente hubo una cuota de cansancio que también se vio en los últimos minutos del partido anterior (…) Fue nuestro peor partido. Nos faltó un poco de tensión, vi al equipo intentando, queriendo, pero perdimos muchas veces el balón”, agregó.

En la misma línea, el extécnico de la ‘U’ y la UC indicó que “hay partidos en que generamos muchísimo. En otros nos vimos más alejados y en este duelo dejamos la peor imagen desde ese lugar (…) Nuestra consigna es que el equipo recupere chispa”.

Respecto a lo exhibido por la escuadra que dirige Eduardo Berizzo, ‘Machete’ señaló que “nosotros pensamos que Paraguay iba a jugar de otra manera (…) Fue un equipo intenso, tengo que felicitar a Eduardo”.

En cuanto al penal que reclamó el plantel nacional en el segundo lapso, por una supuesta mano de Carlos González y desestimada finalmente por Wilmar Roldán tras ver el VAR, Lasarte dijo que “el árbitro tuvo la opción de ver algo que yo no pude volver a ver. A mí me dio la sensación de penal, pero no puedo decir mucho más”.

Consultado, en tanto, por si Alexis Sánchez estará en condiciones de jugar los cuartos de final el próximo 2 de julio, el seleccionador comentó que “lo de Alexis es una cuestión médica, de recuperación. Esto no es algo de milagro ni mucho menos”.

Ante la posibilidad de jugar con al anfitrión y máximo favorito en la ronda de los ocho mejores, Lasarte expresó que “siempre que te toca el local da la sensación de ser favorito. Brasil lo es, lo ha demostrado. Ninguno de los colegas quiere enfrentar a Brasil, pero si nos toca vamos a buscar las herramientas para sacar un resultado a nuestro favor”.