Esteban Valencia: "La dirigencia decidirá si nuestro trabajo va acorde a lo que buscan"

El entrenador de Universidad de Chile, Esteban Valencia, se refirió a la posibilidad de proyectarse como el técnico del primer equipo azul y adelantó lo que será la llave ante Fernández Vial por los octavos de final de la Copa Chile 2021.





El otrora volante del elenco colegial tomó el banco de manera interina ante la salida del venezolano Rafael Dudamel. Consultado por si le gustaría permanecer en el puesto, el ‘Huevo’ aclaró que todo pasa por una decisión de la dirigencia del club.





"Es importante resaltar que son decisiones que corresponden a la dirigencia del club, y ellos deberán evaluar nuestro trabajo en estas tres semanas que llevamos a cargo del plantel. Como es sabido el club se tomará el tiempo para decidir y mientras a nosotros nos queda seguir trabajando, disfrutando mucho y teniendo en cuenta la responsabilidad de tener a cargo a un equipo como la ‘U’", declaró Valencia.





“Hoy estoy en un lugar de privilegio, y lo disfruto mucho, pero el tiempo dirá y la dirigencia decidirá si nuestro trabajo va acorde a lo que buscan", agregó en rueda de prensa.





Respecto al próximo desafío, la serie de la ronda de 16 de la Copa Chile ante el ‘Almirante’, el exmediocampista señaló que "todos los rivales son difíciles. Quedó claro en las primeras llaves de la Copa Chile que para nadie ha sido fácil competir y nuestro objetivo es no confiarnos, pensar que será una llave tan complicada como la de San Luis, que nos llevó a una exigencia, y ahí el equipo tuvo una respuesta positiva. No le hacemos el quite a lo que es la ‘U’, y vamos a afrontar el partido de la mejor manera posible”.





“(El Vial) es un equipo que tiene una tradición importante, sabemos que complicó a un equipo de primera como Cobresal, y nosotros queremos seguir avanzando y ellos también, la motivación estará para los dos equipos, y esperamos tener los argumentos para sortear al Vial", agregó de cara a la ida de este jueves.





Además, el técnico de 49 años apuntó que “la llave con San Luis dejó una buena señal de que con ciertas cosas se puede aspirar a competir. Nosotros queremos hacer un equipo competitivo, y que sea intenso”.





"A nosotros nos queda corregir algunos detalles, y ahí han estado centrado estos días de entrenamientos (…) Los jugadores están siempre con unas ganas enormes, con muchas energías. Nosotros inculcamos la idea de jugar bien y que también se vea un equipo que está disfrutando del juego”, sentenció.