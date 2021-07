Gustavo Poyet se lanzó contra periodista: "Tienes mucha suerte de trabajar en Chile en otro lado del mundo no trabajabas"

Tras el empate de Universidad Católica con Everton en Viña del Mar, el entrandor cruzado, Gustavo Poyet, generó una serie de comentarios.

Además de lo ocurrido en la cancha, el técnico dio que hablar después de manifestar su molestia con un periodista de la cadena ESPN.

"Me imagino que hoy no adivinaste el equipo, tendrías los nombres pero el equipo no lo pudiste averiguar", le cuestionó en primera instancia.

"Como sabes el equipo antes que todo el mundo sería interesante saber quién te lo dice de adentro", añadió.

Con ello, remató con una criticada frase: "Tienes mucha suerte de trabajar en Chile, en otro lado del mundo no trabajabas, dale seguimos", cerró el uruguayo.