Dituro se despidió entre lágrimas: "Me voy sabiendo que en algún momento volveré"

Universidad Católica confirmó este jueves la salida del portero Matías Dituro al Celta de Vigo, en un préstamo por un año con opción de compra.

Desde Cruzados detallaron que para concretar la operación, el meta de 34 años extendió su contrato con el elenco de San Carlos de Apoquindo hasta fines del año 2024.

Asimismo, aseguraron que en la decisión de dejar partir al arquero pesó el interés del jugador por jugar en el fútbol europeo en esta etapa de su carrera.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, afirmó que “entendemos que es una oportunidad irrepetible para Matías y en esta ocasión, luego de evaluar todas las aristas tanto deportivas como humanas, decidimos poner por delante a la persona y permitirle la posibilidad de jugar en la primera división del fútbol de España”.

Por su parte, Dituro sostuvo que “esta oportunidad es muy importante para mí”.

Con emoción, el arquero de la UC dijo que “Les expresé a los dirigentes esta ilusión. Ellos querían que me quedara y jugara contra Palmeiras, pero esta es una oportunidad muy grande, así que les agradezco el haberme entendido... No es fácil despedirse, porque son tres años y medio. Mis hijos nacieron acá. Me voy sabiendo que en algún momento volveré a vestir esta camiseta”.

“Se lo dije una vez al Chapa Fuenzalida: mi deseo era ser el arquero con más títulos en la historia del club y gracias a Dios se cumplieron esos objetivos. No me sorprende tener esta opción por la vidriera y la magnitud de la UC en el mundo”, sostuvo sin poder contener las lágrimas.

De esta forma, Gustavo Poyet pierde a una de sus principales figuras para el duelo del próximo miércoles, en donde recibirá a Palmeiras por los octavos de final e la Copa Libertadores.