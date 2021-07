Rodrigo De Paul fichó por cinco temporadas en el Atlético Madrid

El futbolista argentino Rodrigo de Paul jugará las próximas cinco temporadas en el Atlético de Madrid, después de que el club rojiblanco y el Udinese llegaran a un acuerdo para el traspaso del centrocampista, que volverá a la liga española tras su paso por el Valencia.

"Estoy muy feliz, voy al campeón de LaLiga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística", apuntó el nuevo jugador colchonero, al que el hecho de haber llegado tras ganar la Copa América el pasado fin de semana le da "más fuerza para cumplir con todas las expectativas".

Además, el de Sarandí, de 27 años, reconoció que conoce "muy bien" al Atleti por su paso por el fútbol español, y confesó que su compatriota y nuevo compañero en el conjunto rojiblanco Ángel Correa fue clave para completar su fichaje. "Correa es un gran apoyo para mí. Me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club", manifestó.

"Me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande. Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar los atléticos fueron innumerables. Sé que es una afición que siempre está ahí, apoyando. Que ya me hayan demostrado tanto me hace sentirme ya parte de la familia rojiblanca y estoy seguro que me hará más fácil la adaptación", señaló.

"Estoy muy contento de poder trabajar a las órdenes de Simeone. Primero por la clase de entrenador que es, uno de los mejores. Yo amo el fútbol y lo vivo día a día, y que te dirija un entrenador del calibre de Simeone es un privilegio. Además te da orgullo de compatriota, me gusta estar a sus órdenes porque nací viéndolo jugar con la camiseta de la selección argentina", concluyó.

De Paul se formó en las categorías inferiores de Racing, con quien hizo su debut como profesional en 2013 con 19 años. Gracias a su buena labor en 19 partidos del Torneo Final, se ganó un puesto en el equipo, y un año después recaló en Europa de la mano del Valencia.

Tras dos temporadas en el conjunto 'che', con el que llegó a disputar la Liga de Campeones, regresó a Argentina para jugar de nuevo en Racing en 2016. Después de solo media campaña, fichó por el Udinese, con el que ha jugado 184 partidos marcando 34 goles y dando 36 asistencias. En su última temporada con el equipo italiano, fue el más regateador del torneo con 182 regates (de los cuales 122 fueron con éxito) y el futbolista que más duelos ganó en el uno contra uno (289).

En el plano internacional, debutó con Argentina en 2018, de la mano de Lionel Scaloni, en un amistoso frente a Irak y ya suma 28 apariciones con la albiceleste. Disputó la Copa América de 2019 y hace unos días ganó la edición de 2021; jugó seis partidos del campeonato, siendo titular en cuartos -donde marcó ante Ecuador-, la semifinal y la final ante Brasil.