Poyet disparó contra el VAR: "Estamos perdiendo la lógica en el fútbol"

22:22 "La explicación que me dan es si el pie en que la pelota pegó está levantado no es penal, pero como está en el suelo es penal. Cierra, apaga la luz", dijo el uruguayo tras la derrota de la UC con un polémico penal sancionado con videoasistencia.

En medio del encuentro entre la UC y Palmeiras, luego de que se sancionó con ayuda del VAR el polémico penal que le dio el triunfo a los brasileños, el DT cruzado, Gustavo Poyet estalló, reclamando que todos los fallos en esta jornada de ida de la Libertadores han favorecido a equipos brasileños.

A saber, un gol anulado a Cerro Porteño a Fluminense, que costó la sanción a los árbitros chilenos Deischler y Gamboa, y un gol anulado a Boca Juniors en La Bombonera ante Atlético Mineiro.

Ya más calmado tras el encuentro, Poyet dijo en conferencia de prensa que "no soy un fan del VAR. Estamos perdiendo la lógica en el fútbol y lo estamos haciendo antiapasionado. No se sabe nada, no se respetan los tiempos de juego".

"Si alguien se equivoca, es humano. Cuando se ve un VAR, y nadie sabe las reglas... La explicación que me dan es si el pie en que la pelota pegó está levantado no es penal, pero como está en el suelo es penal. Cierra, apaga la luz, porque ya no podemos jugar al fútbol", afirmó el entrenador uruguayo.