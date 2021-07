Tomás Alarcón en su llegada al Cádiz: “Esta es la mejor liga del mundo”

Esta jornada Tomás Alarcón fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Cádiz CF, equipo al que llegó desde O'Higgins de Rancagua y tras jugar la Copa América con Chile.

En su presentación, Alarcón afirmó que “desde el momento en el que me comunicaron que podía venir, me gustó mucho la opción. Esta es la mejor liga del mundo. En Chile está bien vista esta liga. Siempre estuve al tanto del club, llevo un año siguiéndolo”.

Además, el volante agregó que “he tenido la suerte de estar con compañeros que han jugado acá. Es muy parecida a los torneos de selecciones absolutas. Se me ha hecho más fácil adaptarme al ritmo de la pretemporada de mis compañeros porque venía de competir”.

Por otra parte, reveló que su nuevo entrenador quiere “que haga lo mismo que llevo haciendo. Me pide que haga lo mismo que hacía con mi club y mi selección”.

En cuanto a su adaptación, reveló que “los compañeros me han recibido bien desde que fiché. Cuando firmé me llegaron mensajes del cuerpo técnico y los jugadores. Me han abierto los brazos, me han ofrecido cualquier ayuda, tanto para mí como para mi familia. Me han ayudado a adaptarme de la mejor manera”.

“Me llamó la atención que ni siquiera he jugado y la gente se me ha acercado, me ha abrazado y estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de jugar en Carranza y disfrutar de la afición del Cádiz”, sentenció el mediocampista chileno.