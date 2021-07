Tucu Hernández fue presentado en O'Higgins: "Estoy feliz"

Pedro Pablo Hernández volvió a O´Higgins de Rancagua, elenco en el que fue presentado oficialmente.

"Nunca he dejado de seguir a O'Higgins. El año pasado fue un año complicado, sufrimos. Me recibieron de gran manera, con el DT (Dalcio Giovagnoli) he hablado poco, pero ya tendremos tiempo de hacerlo", dijo el jugador.

El Tucu es un jugador argentino nacionalizado chileno que jugó en el elenco de la sexta región desde 2013 a 2014. "Estoy feliz de volver, fue una decisión desde el corazón", agregó.

El volante, que fue campeón de la Copa América con Chile bajo el mando de Juan Antonio Pizzi, también explicó que "estoy tratando de ponerme a punto físicamente y de la mejor manera para estar a disposición el segundo semestre".