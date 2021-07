Ben Brereton: "Bravo, Alexis y Vidal son unas leyendas y muy buenos chicos"

Ben Brereton fue una de las sorpresas de la Selección Chilena en la pasada Copa América. El atacante retornó al Blackburn Rovers luego de sus vacaciones y en Inglaterra describió lo que sintió defender una camiseta que parecía ajena, pero que el amor de su mamá nacida en este país lo convenció para jugar también con "los mejores jugadores del mundo", como dijo él.

Según el delantero del fútbol inglés la decisión no fue difícil. En conversación con el sitio oficial de su club, Brereton estaba al tanto de la oportunidad de defender a Chile por su madre. "Hablé con mi familia y amigos y todos pensamos que era una gran oportunidad. Ha sido una gran decisión y estoy muy contento", sostuvo el espigado atacante inglés-chileno.

"Sólo pensé en la gran oportunidad que sería jugar con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tan pronto surgió, estaba emocionado de ir a jugar para Chile", agregó.

El jugador confesó que la alegría de su madre era tal que incluso le intentó enseñar español en un día. "¡Nadie nunca iba a aprender el idioma tan rápido!", bromeó Brereton. Igualmente, no fue un gran problema dentro del campo de juego, según el atacante. "Sin embargo, un par de jugadores hablaban inglés como Claudio Bravo y Alexis Sánchez. Aprendí algunas palabras del DT que se necesitaban en la cancha", contó.

"Bravo, Alexis y Arturo Vidal son leyendas y muy buenos chicos. Vidal es increíble, muy profesional y alguien que lo da absolutamente todo. Ver a Sánchez jugar al fútbol de cerca también fue increíble", dijo emocionado el jugador de 22 años.

Por la experiencia de jugar la Copa América con figuras como Lionel Messi y Neymar, además de los de la Roja, Brereton dijo que no pensaba en ellos mientras estaba dentro de la cancha, pero "una vez que termina el partido, te sientas y reflexionas sobre toda la experiencia. Me encantó y me ha dado más hambre y motivación. Quiero más".