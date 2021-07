Tokio 2020-Gimnasia: Tomás González finalizó 42º en la prueba de suelo

El destacado gimnasta chileno Tomás González terminó finalmente en el lugar 42º su participación en la prueba de suelo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lejos de clasificar a la final por las medallas.

El deportista de 35 años consiguió una puntuación de 13.600, con una penalización de 1.2, que lo dejó muy lejos de los ocho primeros lugares que avanzan a la final de la gimnasia artística en cada aparato.

El mejor en suelo fue el israelí Artem Dolgopyat, con 15.200 puntos.

Tras su actuación, González declaró que “estoy feliz de estar acá, es como un premio de todos estos meses de pandemia, de todos estos meses sin competencia. Como era reserva para los Juegos eso hizo muy difícil poder mantener los entrenamientos, porque hasta hace dos semanas no sabíamos que veníamos”.

“Todavía me cuesta un poco asimilarlo, ya daba por hecho que me quedaba en Chile, así que fue increíble. Quiero llegar a Chile y tomar algunos días de descanso y decidir sobre mi futuro, pero no me proyecto en otro ciclo olímpico, de frentón. Pero no sé si uno o un par de años más… Ahora quedé súper conforme y orgulloso”, agregó.

González solo estaba inscrito en suelo, por lo que se despide de los Juegos Olímpicos, competencia en donde tuvo dos cuartos lugares en Londres 2012 y que también lo vio brillar en Río 2016.