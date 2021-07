Carla Guerrero tras eliminación de Chile de los JJ.OO.: "Entregamos todo"

La defensa y la volante de la selección chilena femenina, Carla Guerrero y Karen Araya respectivamente, abordaron la eliminación de "La Roja" tras perder 1-0 contra Japón.

La zaguera entre lágrimas expresó que "entregamos todo. A lo mejor no se dieron los resultados, pero nos entregamos al 100%, con eso me quedo. Siempre he dicho que el apoyo de la gente ha sido incondicional con nosotras, eso me deja tranquila. Disculpas a la gente que los resultados no se dieron, pero lo dimos todo".

"También hay que saber que la realidad nuestra es totalmente diferente a la de las otras once selecciones que están aquí, entonce nos sentimos unas ganadoras", agregó.

Por su parte, Karen Araya manifestó que "es difícil, un momento muy complicado, queríamos llevarnos el partido, llevarnos los tres puntos y tratar de clasificar a la siguiente fase. Lamentablemente no fue así, nos tocó un rival muy duro como Japón. A seguir trabajando e intentar estar nuevamente en un mundial y en unos Juegos Olímpicos".

En cuanto a la jugada polémica que marcó el partido para Chile, la jugadora de Santiago Morning sostuvo "yo creo que fue gol y la verdad no sé, me imagino que no entró, porque estaba la tecnología VAR, entonces me imagino que no entró, pero estuvimos ahí, estuvimos cerca pero no se pudo".

También la volante agradeció a las personas que vieron al equipo y por su apoyo a través de redes sociales.