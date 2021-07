Franco Lobos y presente de la U: "Aún queda mucho por mejorar"

Franco Lobos, delantero de Universidad de Chile, se refirió al buen presente del club, lo que serán los duelos ante Ñublense y Universidad Católica, y la posible continuidad de Esteban Valencia en el primer equipo.

En conferencia de prensa, Lobos afirmó que “son dos victorias (Melipilla y Curicó) importantes, pero tampoco nos ciega. Aun queda mucho por mejorar. Me siento feliz, jugar siempre es agradable, me había costado mucho sumar partidos. Estoy feliz de agarrar continuidad”.

“Por distintas situaciones me costó, me fui a préstamo y tuve la lesión. Me ha costado y he sudado harto para llegar donde estoy. Tengo que seguir jugando, tengo que seguir aportando a este equipo y siento que así podré agarrar una camiseta bien”, agregó.

Sobre los encuentros de esta semana ante chillanejos y “cruzados”, el atacante aseguró que “si ganamos estos dos partidos, nos va a dar un envión anímico que se verá reflejado en la tabla de posiciones”.

En cuando al compromiso de este jueves, Lobos afirmó que Ñublense “va ser un rival complicado, de hecho es un rival directo para nosotros. Nos va a costar mucho a ambos”.

“Vamos a ir con muchas ganas por este envión anímico que tenemos. Creo que lo vamos a sacar adelante de muy buena manera”, complementó.

También se refirió a Nicolás guerra, delantero formado en la “U” y que actualmente se encuentra a préstamo en el conjunto de Chillán, en donde ha tenido un buen desempeño.

“Con el Nico tengo muy buena relación. Creo que va a ser un encuentro especial, sobre todo para él. Nosotros desde nuestra parte vamos a dar lo mejor porque son partidos muy importantes los que se nos vienen”, expresó.

Finalmente, fue consultado por la posible continuidad de Esteban Valencia al mando del primer equipo, reconociendo que “a mí me gustaría que se quedara, lo conozco desde muy chico. Ha estado acá en inferiores. Tengo cercanía con él. Es muy cercano al grupo. Esa transparencia que tiene ha sido fundamental”.

Universidad de Chile enfrentará el próximo jueves (19:00 horas) a Ñublense, y posteriormente recibirá a Universidad Católica, el domingo a las 16:00 horas.