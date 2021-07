Así mejora Ben Brereton su español: clases dos veces a la semana y refuerzo con la app Duolingo

Ben Brereton es el hombre del momento en Chile e Inglaterra. En su país, ayer el diario 'The Sun' destacó que su comercial con Pepsi, estrenado la noche del miércoles, "es la mejor cosa que verás hoy". Es por eso que el Blackburn Rovers permitió que el delantero hablara, y en diálogo en inglés con hoyxhoy, dio detalles de cómo está trabajando para mejorar su español, tanto con un profesor, como con una famosa aplicación de celular con la que practica.

"Tengo clases con un profesor de español dos veces a la semana. Así que sí, estoy mejorando mi español, y espero que cuando vuelva con la Selección pueda hablar un poco más, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Son dos horas cada una, pero a veces hacemos clases tres veces por semana. He aprendido lo básico y ahora a las clases le sumé Duolingo, así que espero que para la próxima vez que nos reunamos pueda entender más", cuenta.

¿Cuánto practicas en Duolingo?

En Duolingo no es que pase una hora o dos diarias, sino que son 20 minutos o media hora practicando un par de palabras y después practico con mi novia.

¿Intentas hablar en español con tu mamá (Andrea Díaz)?

A mi mamá no la veo tan seguido porque vivo a dos horas de donde vive ella, y la veo una o dos veces a la semana, como mucho, especialmente el fin de semana. Sí, ella trata de hablarme en español pero como no la veo tan seguido, trato de hablar con ella en inglés para saber cómo está.

¿Has hablado con Martín Lasarte después de la Copa América?

Ahora no. Después de la Copa América hablamos y me dijo que estaba conforme con mi rendimiento y lo que aporté, pero no hemos hablado desde ese momento. Veremos qué sucede, ahora tengo que jugar bien por el Blackburn y ver que si es que soy nominado en los próximos partidos. Espero jugar bien para poder volver a representar a Chile.

¿Esperabas la reacción de los hinchas chilenos debido a tu participación en la Copa?

Fui a Chile sin saber español y tampoco nadie me conocía. Estoy contento de poder haber jugado en varios partidos, haber anotado un gol y que los hinchas chilenos me hayan acogido tan bien. Estoy feliz de jugar por el país, y además espero hacerlos sentir orgullosos.

¿Qué te han comentado por tu comercial con Pepsi?

Después de la Copa América grabé ese comercial con Pepsi. Es un gran honor haberlo hecho porque muy buenos jugadores (Lionel Messi, David Beckham, por ejemplo), han grabado con ellos. Mis compañeros acá en Blackburn me lo comentaron . Entiendo que el comercial salió la noche del miércoles en Chile, y en Inglaterra he visto que algunos han compartido fotos de eso.

El miércoles los hinchas del Blackburn corearon tu apellido en el amistoso ante el Leeds United...

Los fans son muy buenos, pusieron la bandera chilena con el 22 en la tribuna del estadio y después estuvieron cantando Díaz y eso me hace muy feliz. Me alegra que los hinchas del Blackburn estén detrás de mí apoyándome.

¿Cómo te sentiste después de esos 45 minutos?

Tuve un muy buen verano con Chile jugando la Copa América y ahora estoy de vuelta acá con los Rovers. Estoy muy contento porque pude jugar esos 45 minutos. Ahora debo seguir poniéndome a punto y espero poder comenzar la temporada en muy poco tiempo (debutan mañana en el Championship en casa ante el Swansea City a las 10:00 horas de Chile ).

Hay rumores sobre tu futuro, especialmente desde España con el Sevilla y la Real Sociedad. ¿Has escuchado algo? ¿Te gustaría ir a España?

No, no he escuchado nada. Estoy feliz en el Blackburn, llevo acá tres años y sigo feliz acá, por lo que en esta temporada estoy solo pensando en el Blackburn.