Yasmani Acosta y primos Grimalt se despidieron del sueño olímpico

Cada vez es más complicado que Chile pueda lograr una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues los primos Esteban y Marco Grimalt se despidieron del certamen tras perder con el Comite Olímpico Ruso en octavos de final de vóleibol playa.

en cuanto al partido, Esteban manifestó que “fue un partido difícil. Entramos muy bien en el saque, logrando una diferencia que no supimos mantener por algunos problemas en la recepción y eso nos hizo entrar en una pelea donde ellos fueron superiores. Queríamos seguir avanzando, no nos vamos satisfechos”

Y Marco se refirió al futuro de la dupla olímpica expresó que “unos días de descanso con la familia y a volver porque ahora viene un ciclo corto para París 2024, yo creo que todos los deportistas los estamos mirando a la vuelta de la esquina. Toca morder esta derrota y aprender de ella”.

Por otra parte, el deportista chileno-cubano, Yasmani Acosta, tampoco pudo lograr medalla de Bronce tras quedar cuarto en la semifinal de la lucha grecorromana y se mostró muy decepcionado luego de perder contra S. Semenov, también del comité olímpico ruso.

En una conversación con 24 horas, Acosta sostuvo que "no estoy contento, quería una medalla" y en esa línea, comentó que "mi meta era irme con una medalla. Para irme feliz tenía que ganarla. Es algo interno que tenía que cumplir. Será en otra ocasión, pero era mi meta y a veces uno debe ser un poco duro consigo mismo".

Además añadió que Chile "es mi casa, me han recibido más, me han atendido bien yo soy un chileno más, y he recibido muchas llamadas, muchos mensajes" y cerró diciendo que "quiero que sea la revancha ahora mismo".