Canoísta María José Mailliard por no pasar a la final en Tokio: "Tenía miedo, porque la gente puede ser cruel"

"Tenía miedo, porque la gente puede ser cruel", dijo la canoísta chilena María José Mailliard, después de terminar décima en su presentación individual de los Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista no logró pasar a la final, sin conseguir una medalla y momentos más tarde emitió estas declaraciones que generaron una serie de reacciones.

Incluso, fue más allá, y reconoció una serie de problemas personales.

"Tenía mucha presión, sentía que la gente esperaba mucho de mí y eso también me jugó en contra. Traté de manejarlo, pero lamentablemente no trajeron a mi psicóloga acá. Me hizo mucha falta, la verdad. Estaba con muchos sentimientos a flor de piel por la muerte de mi abuela. Todas las cosas me afectaban el doble. Traté de manejar las cosas lo mejor posible, sentía que no estaba ciento por ciento como quisiera", replicó con evidente emoción.

"Hice lo que mejor pude. No podía dar más", añadió Mailliard.