Gustavo Poyet: "Lo que pasa dentro del club, no lo comento"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, evitó confirmar las informaciones que hablan de ciertos altercados protagonizados por jugadores del plantel cruzado con su hijo, ayudante técnico, en los últimos días.

Los medios apuntaron que el martes el delantero Edson Puch y Diego Poyet manifestaron ciertas diferencias que incluso llegaron a los empujones. Debió intervenir el resto del plantel para que la situación no pasara a mayores.

Un día después el hijo del estratega del elenco de la franja nuevamente se enfrascó en una discusión, esta vez con el goleador argentino Fernando Zampedri.

Consultado por estos hechos, el técnico del tricampeón del fútbol chileno declaró que "lo que pasa dentro del club, no lo comento. Si alguien te lo dice, no va con mi forma de ser. Aprendí códigos en Uruguay desde muy chico y no digo las cosas que pasan adentro y tampoco puedo controlar los rumores que surgen. Lo que pasa adentro y en el vestuario, no lo saco”.

Respecto a otro hecho protagonizado por Diego Poyet, quien sobre el final del encuentro con la ‘U’ saltó una reja para meterse al terreno de juego a reclamarle al árbitro, Gustavo dijo que estaba inscrito en la planilla del partido y que fue una decisión consensuada que estuviera en las tribunas.

"Diego no estaba suspendido, y estaba entre los suplentes pero decidimos que él lo viera desde arriba el partido, y por eso estaba vestido así. Sabemos que no puede estar en short en la banca y obviamente que no quedó lindo que saltara la valla, pero no fue en busca de problemas y no discutió con nadie. Enseguida cuando lo vi, le dije que se fuera arriba. O sea, sí pareció una mala imagen, lo reconocemos como tal, pero estaba con PCR y solo fue una decisión técnica que mirara el partido desde arriba", explicó.

Ya en el plano netamente futbolístico, el oriundo de Montevideo señaló que "estamos enfocados en el trabajo que nos pide el club. Evidentemente no ha sido lo bueno que queríamos, y hemos puesto todo en consideración. Hemos tenido ocho o diez partidos más que el resto, y eso no nos permitió trabajar de la mejor manera”.

"Ahora estamos concentrados en los objetivos que nos pidió el club y que hasta el día de hoy se han conseguido de alguna forma u otra, y queda el más importante, que es el tetracampeonato", sentenció.