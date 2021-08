Psicólogo del COCH y efectos de la pandemia en deportistas: "La ansiedad, estrés y sintomatología depresiva, se disparó"

09:46 Juan Adolfo Fernández abordó los resultados de un estudio en el que descubrieron cambios significativos de rutina, "lo que impactó no en el resultado, ni el rendimiento de forma directa, pero sí en las sensaciones que ellos van percibiendo día a día".

La salud mental ha sido protagonista de los Juegos Olímpicos de Tokio. Arley Méndez anunció su retiro y afirmó que ya no quiere “levantar pesas nunca más”. Acusó problemas psicológicos, igual que María José Mailliard. La deportista que participó en las semifinales del canotaje C1 200 metros afirmó que la presión le pasó la cuenta.

Al respecto, Juan Adolfo Fernández, psicólogo de Bupa Sport Integramédica, magíster en psicología del deporte y miembro del Comité Olímpico de Chile explicó que el quiebre y el trabajo por la salud mental de los deportistas se comenzó en los Juegos Olímpicos de Roma (1960), porque “se empezaron a ver una serie de situaciones. Ellos trabajaban mucho el aspecto físico, el técnico, pero después de unos cuatro años de competencia empezaban con apretones musculares, que son reacciones fisiológicas asociadas al estrés. También sudoración en las manos, aceleración del ritmo cardiaco, que son reacciones asociadas a la ansiedad”.

Fue en ese tiempo, afirmó el experto, que detectaron que a mayor presión disminuía el rendimiento físico. “Ahí pensaron en que había otra variable (…) que la cabeza no va por un lado y el cuerpo por otro”, agregó.

Fernández explica que los deportistas son personas que canalizan sus pensamientos de mejor forma en el deporte, asegura que “son personas que están por sobre la norma. Son como super-hombres, pero por muy super-hombres que sean, compiten con otros super-hombres. La presión en su estado basal pasa a ser fácil de manejar. Pero cuando la cumbre va subiendo, necesitamos sí o sí tener un control sobre nosotros y sobre la situación. Ahí es necesario trabajar con especialistas”.

Sin embargo, la pandemia afectó en la preparación, al menos de acuerdo a los estudios que se realizaron en Chile. “El año pasado, en 2020, diseñamos un desarrollo a nivel de investigaciones para saber cuáles son los factores sicológicos que estaban afectando a nuestros deportistas en pandemia”, contó el especialista.

Y descubrieron que “hubo un cambio de rutina de forma significativa, lo que impactó no en el resultado, ni el rendimiento de forma directa, pero sí en las sensaciones que ellos van percibiendo día a día”.

Uno de los resultados que arrojó la investigación es que “ellos consumían ciertas calorías al día, pero estaban comiendo menos calorías porque no estaban realizando su deporte. Estoy hablando de marzo, abril de 2020”, detalló Fernández.

“En los aspectos de la conducta alimenticia hubo un exceso en el consumo o una disminución, porque como no estaban quemando tantas calorías”, agregó.

Estos cambios en sus hábitos tuvo como consecuencia “la pérdida de masa corporal y masa muscular, lo que impactó en su regreso al retorno”, dijo el psicólogo del deporte. Incluso, “la ansiedad, estrés y sintomatología depresiva, se disparó”, añadió.

Una de las críticas que realizó Mailliard fue que ella no pudo viajar con su psicóloga, lo que según Fernández se explica por una disminución de los cupos de personas que podían estar en Tokio y también explicó que los deportistas nacionales tienen ese apoyo constante para el desarrollo de la actividad.

De todas formas, sostuvo que “que un deportista no pueda competir porque está si psicólogo o no, eso no habla bien del proceso y del vínculo que se tiene con el deportista, porque deberían estar preparados para competir bien”, aseguró el psicólogo del deporte.