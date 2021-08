Bielsa afirmó que sigue en el Leeds United Agencia Uno 12:25 EL DT afirmó que esa negociación "ya está resuelta", por lo que continuará en el banco del elenco inglés.

El entrenador del Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, reveló tener prácticamente asegurada su continuidad en el banco del conjunto de la Premier League inglesa.



En rueda de prensa, el ex seleccionador de Chile declaró sobre su futuro que "la situación del contrato es una que ya está resuelta. Desde mi punto de vista, este es un club extraordinario. Leeds ha hecho una contribución económica significativa al proporcionarnos las herramientas para tener una preparación ideal”.



Por otro lado, el rosarino valoró el retorno del público a los estadios, con extremos cuidados por la pandemia de coronavirus.



“Sin gente no es lo mismo. El hincha que va a la cancha es una categoría especial, diferente al que sólo lo mira por televisión. Estos sostienen el negocio, los otros sufren o se emocionan por su equipo”, apuntó.



"No es lo mismo el espectador que ve el partido valorando la estética de lo que se produce que el hincha que lo ve y sufre por el resultado. Ese segmento de público de fútbol es insustituible", dijo.



En la misma línea, Bielsa señaló que "el corazón del fútbol son las 50 mil o 500 mil o la cantidad de aficionados genuinos de Leeds, ese es el corazón del fútbol. Los espectadores del mundo son el sustento del negocio, pero los que quieren, lloran, sufren o se alegran exageradamente por el triunfo de su equipo, esos son los que permiten que el fútbol sea lo que es".



El Leeds se estrenará este sábado en la Premier League inglesa 2021-2022 cuando enfrente al Manchester United por la primera fecha.