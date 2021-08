Gonzalo Espinoza pidió la continuidad de Valencia

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chile, admitió que sería conveniente mantener hasta fin de año a Esteban Valencia como entrenador del primer equipo, debido al buen momento que atraviesa el cuadro azul, y se declaró “feliz” por el regreso del público a los estadios.

Con el interinato del ‘Huevo’ en el banco, el elenco colegial ha protagonizado un alza en su rendimiento que lo tiene hoy peleando el liderato del Campeonato Nacional 2021.

Consultado por el trabajo de Valencia y si debe seguir hasta diciembre, el volante de corte declaró que "el mensaje del profe ha sido claro, la clave ha estado en la confianza y el equipo ha respondido. Cuando la idea es clara, el equipo responde de mejor manera”.

“Si sigue son decisiones que no dependen de nosotros y por ahí es bueno muchas veces estar coordinados con el plantel, nosotros somos los que enfrentamos partido a partido, los que se entrenan, viven el día a día, creo que es bueno muchas veces escuchar al plantel, pero hay un proyecto, no lo tenemos muy claro, no sabemos cómo va a ser ese proyecto y por eso son decisiones que vienen de más arriba”, agregó.

Por otro lado, el ‘Bulldog’ valoró la vuelta de los aficionados a los estadios. La ‘U’ recibirá hinchas este domingo en Rancagua cuando reciba a Cobresal por la fecha 16.

"Más que ansiedad y nerviosismo es una felicidad que puedan volver nuestros hinchas a alentarnos, creo que por mucho tiempo lo necesitábamos. Es bueno que vuelvan en este momento, donde hemos ido consiguiendo triunfos y con ellos en cancha poder seguir dándoles alegría", indicó.

"Volver a escucharlos va a ser lindo, estamos felices por la vuelta de la gente al estadio, si bien no será un estadio lleno como estamos acostumbrados, pero los que vayan van a alentar como siempre (…) Es motivante, porque sabemos como es el hincha de la ‘U’, lo que ama a su club, así que es más motivante darle una alegría con ellos en cancha”, añadió.

Por último, por si existe presión por pelear por el título, Espinoza aclaró que "eso se va a resolver en la segunda rueda. Creo que a mitad de la segunda rueda se sabrá quiénes están para pelear el título. Por ahora estamos enfocados en lo que hacemos como equipo”.