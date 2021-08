Esteban Valencia: "Hoy no tengo la facultad para decidir por refuerzos"

17:33 Sobre el duelo de este domingo ante Cobresal, el DT de los azules dijo que "el objetivo es seguir fortaleciendo la idea de juego, que el rendimiento de los jugadores vaya en alza porque eso le ha dado un plus al equipo".

El entrenador de Universidad de Chile, Esteban Valencia, reconoció este viernes no tener la “facultad” para decidir que refuerzos pueden llegar de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, aunque aclaró que la dirigencia ya está analizando si suma a algun jugador para los próximos desafíos.

En rueda de prensa, el estratega del elenco colegial declaró que "en esta ventana de refuerzos, el club está haciendo toda la gestión y el análisis para sumar a algún refuerzo. Hoy tenemos un plantel de 34 jugadores, así es que hay analizar lo que tenemos y después ver la necesidad. Conozco a (Lorenzo) Reyes, porque lo tuve en el otro interinato, a (Luis Felipe) Gallegos lo ubico porque se formó en el club y son nombres que el club estará analizando”.

"Hoy no tengo la facultad para decidir, y si en algún momento el club pide la opinión, se la daremos. Es algo que quizás genera ruido en lo externo más que en lo interno. Yo creo que se están haciendo gestiones, y si a uno le piden la opinión, no me cabe duda de que le daremos, pero para nosotros lo principal es poner al plantel que tenemos a la exigencia que tiene la U", agregó.

Respecto a lo que espera para este domingo ante Cobresal, en Rancagua, el ‘Huevo’ dijo que "el objetivo es seguir fortaleciendo la idea de juego, que el rendimiento de los jugadores vaya en alza porque eso le ha dado un plus al equipo”.

"Conozco al profe Gustavo (Huerta) y le gusta el buen juego, y vamos a tener que estar atentos para tomar el control, porque si no, no lo pasará bien. Está Reynero, Donoso y otros varios jugadores que son de riesgo por lo que debemos estar concentrados para estar a la altura", complementó.

Por último, el otrora volante se refirió al regreso de los hinchas a los estadios. “Estamos todos contentos, hablo en general, que la gente pueda volver a los estadios habla que se está superando un poco la pandemia y regresando a cierta normalidad, siempre respetando los protocolos sanitarios. Más allá de un aforo restringido en el inicio, dependerá de cómo la gente se porte y cómo aprovechemos esta oportunidad que se nos da”, expresó.

“Sabemos que la gente de la ‘U’ es muy fiel y estaba esperando hace mucho tiempo volver al estadio. Será un aliciente más considerando que el equipo viene en alza y con confianza. Con esas 2 ó 3 mil personas será una motivación más. Que la gente que vaya disfrute del equipo, queremos ser competitivos y tendremos ese ingrediente adicional. Nos pone muy feliz, no sólo por la gente de la ‘U’, sino por todos los hinchas del fútbol chileno”, sentenció.