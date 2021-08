Maxi Falcón: "Tengo un compromiso con Colo Colo y lo quiero asumir al máximo"

Maximiliano Falcón, admitió este viernes haber contado con ofertas para dejar Colo Colo, específicamente del fútbol uruguayo, aunque aclaró que ahora tiene “un compromiso” con el ‘Cacique’ que quiere “asumir al máximo”.

Consultado por la posibilidad de haber dejado el cuadro albo, donde llegó en octubre de 2020, el ‘Peluca’ declaró que "hubo sondeos. Hablaron conmigo, pero eso ya pasó, Gustavo (Quinteros) dejó claro que soy importante para el plantel y querían que me quedara. Yo estoy enfocado en el partido de mañana (ante Unión Española) y de tratar de sumar los tres puntos”.

"Traté de quedarme con la cabeza en el plantel, mis compañeros me necesitaban para cada partido, así que traté de mantener la calma hablando con gente del club y mi familia, porque el fútbol es así. Mis compañeros me necesitaban concentrado en lo que nos venimos jugando, que es muy importante", continuó.

Pese a contar con ofrecimientos de Peñarol y Nacional, los clubes más populares de Uruguay, el zaguero dijo que "lo primero que pensé cuando vine al club fue tratar de ayudarlo, tengo un compromiso con el club y lo quiero asumir al máximo, quiero ser campeón, tratar de ganar todo lo que se pueda. En el fútbol a veces se presentan oportunidades, pero uno a veces se escapa de eso. Yo quiero estar enfocado acá en lo que tengo que hacer y de lo demás que se encargue del club”.

Respecto a la pérdida de la titularidad, Falcón señaló que "uno si juega o no de titular, es otra cosa, porque en el día a día de entrenamiento el técnico ve características diferentes y elige. Si no se puede sumar en la cancha hay que sumarlo afuera. Los campeonatos los ganamos todos juntos, los que entrenan, los que están citados y los que quedan afuera. Estoy preparado para lo que me pida Gustavo”.

Para finalizar, el jugador de 24 años manifestó su ansiedad de volver a contar con los hinchas en las tribunas, lo que no le ha pasado desde que llegó a Colo Colo.

“Que vuelva la gente es algo muy importante, sin ellos no es lo mismo. Yo no he jugado con hinchada y estoy esperando con muchas ganas que ese día llegue. Probablemente no vuelva toda la hinchada, por eso es importante cuidarse para que en algún minuto vuelvan todos”, sentenció.