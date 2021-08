Joe Abrigo deja la Unión Española para fichar en Ñublense

15:08 El volante fue uno de los puntales de Coquimbo Unido en su campaña en la Sudamericana, pero no pudo repetir el nivel en el cuadro hispano.

El mediocampista ofensivo Joe Abrigo dejará finalmente Unión Española para defender en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021 la camiseta de Ñublense.

Tras ser puntal de Coquimbo Unido en la histórica semifinal de la Copa Sudamericana 2020, el jugador de 26 años fue reclutado por los ‘hispanos’. Sin embargo, las lesiones y la escasa regularidad le impidieron demostrar su calidad en los ‘Rojos’.

Fue el mismo Abrigo quien anunció su salida del Santa Laura para recalar en el último campeón de la Primera B, actualmente décimo en el Campeonato Nacional.

“Estoy muy feliz porque se me dé la oportunidad de jugar en Ñublense, es una gran institución, hablé con algunos compañeros que han pasado por allá y me dijeron que es un gran equipo, con una gran hinchada y una linda ciudad”, declaró al diario La Discusión de Chillán.

“A mí me llevó (a Unión) el ‘profe’ Pellicer, cuando se tuvo que ir, cambió todo repentinamente, fue un cambio difícil en lo personal, llegó César Bravo con sus ideas y su juego, él me hizo saber desde un principio que no estaba en sus planes”, indicó.

A la espera de la oficialización de los ‘Diablos Rojos’, Abrigo defenderá la sexta camiseta en su carrera tras Magallanes, Audax Italiano, Veracruz de México, Coquimbo Unido y Unión Española