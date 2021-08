De Paul acusó al árbitro Piero Maza de maltrato a jugador joven de la "U"

Fernando De Paul, arquero de Universidad de Chile, aún no logra sacudirse de la derrota del fin de semana ante Cobresal al acusar que uno de los árbitros del encuentro trato de “mala manera” a un jugador joven del plantel.

Incluso, el meta apuntó a este hecho como una de las razones del por qué el plantel no se despidió de sus hinchas, que regresaban a un recinto en plena pandemia de coronavirus.

El guardameta destacó de entrada la vuelta de los aficionados azules. "Fue algo muy lindo, sabemos todo el tiempo que esperaron para poder ir y nosotros también lo necesitábamos”, indicó en rueda de prensa.

Luego, eso sí, apuntó a un tema que lo dejó muy molesto. "Fue lamentable lo que pasó en el final, y lo voy a aclarar porque amerita aclararlo, no es excusa, pero me gusta contar todo. Nosotros, cuando termina el partido la bronca de perderlo puede estar, pero siempre somos de ir a despedir a nuestro público que nos apoya vayamos ganando o no, eso está claro, están en todo momento”, dijo.

"Terminó el partido y con la bronca, sumado a que fuimos a conversar con el árbitro no por jugadas puntuales ni nada, creo que el árbitro no influyó en nada, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro, que no merece el trato que tuvo hacia él, nos dio mucha impotencia", añadió.

"Cuatro o cinco jugadores nos quedamos con impotencia por lo que había pasado. Cuando nos dimos cuenta, ya nos habíamos ido la mayoría. No es excusa y no es que no valoremos a la gente, no es que no nos sentimos felices porque ellos estén, pasó eso y se nos pasó. Nos pueden criticar de falta de respeto, pero no es así, estamos orgullosos del público que tenemos, el país sabe lo que es el hincha de la ‘U’ y tenemos la oportunidad y vamos a tenerlo todos los fines de semana y estamos contentos por eso, pido disculpas a nombre del plantel", aclaró.

Por otro lado, De Paul adelantó lo que será la dura visita el fin de semana a Unión La Calera, líder de la clasificación con 31 puntos.

"Es un rival que va a proponer seguramente, y nosotros con nuestras armas trataremos de frenarlos. Estoy seguro que vamos a ir a buscar un triunfo que nos dejaría a tres puntos de ellos”, sentenció.