Chile tendrá dos atletas en el Mundial Sub 20 de atletismo en Nairobi

Esta madrugada, a las 2:00 am de Chile, las 9:00 am en Nairobi (Kenia) comenzaba el Mundial Sub 20 de atletismo con unos 1.000 atletas de 110 países, y que tendrá a dos representantes chilenas. Se trata de Valentina Clavería (18 años) en el lanzamiento del martillo y Laura Acuña (19 años) en los 1.500 metros planos. Ambas clasificaron después de sus buenos desempeños en el Sudamericano de la categoría que se realizó el fin de semana del 10 y 11 de julio en Lima.

Allí Chile fue quinto en el medallero en que se impuso Brasil con 40 preseas, cosechando tres medallas de oro, tres de plata y tres de bronce. Dos de esos triunfos fueron de las clasificadas. Clavería se consagró en el martillo con un lanzamiento de 59.05 metros, mientras que Acuña ganó en los 800 metros con un tiempo de 2:10.79, mientras que el tercer oro fue de Valentina Ulloa en el lanzamiento del disco con 44.89 metros.

Acuña, por su parte, sacó pasajes a Nairobi en los 1.500 metros, donde fue una de las tres preseas de plata de Chile, con un tiempo de 4:26.94. Ambas chilenas debutarán justamente la madrugada del viernes 20.

Clavería estará en uno de los dos grupos de clasificación del lanzamiento del martillo, ya sea a las 2:10 am de Chile o las 3:00 am. En el caso de Acuña, los heats clasificatorios de los 1.500 metros comienzan a las 3:30 de Chile.

Por un desgarro se quedó fuera de la cita Nicolás Numair, quien en 2019 hizo el récord nacional Sub 20 en el salto alto, marcando 2,16 metros en los Juegos Deportivos Escolares de octubre. Numair explicó el lunes al sitio AS Chile que "no fue un buen momento para lesionarme. En el momento no se me cayó toda la ilusión, quedaban un par de semanas para la partida y apostamos desde el día uno a salvar el campeonato, yendo a médico, haciendo exámenes y partiendo con kinesiología al día siguiente. Esa fue la postura hasta estos días en los que me llegó la noticia de que no iba a poder ir".

La cita comenzaba esta madrugada con las clasificatorias en 14 pruebas, mientras que se disputarán las semifinales de los 100 metros masculinos y femeninos, además de las finales en el salto con garrocha femenino, en los relevos mixtos del 4x400 metros y los 3.000 metros masculinos. El domingo se terminará con otras 14 finales.

Horarios

