Contusión cerebral dejó fuera de segundo duelo a Sammis Reyes

El primer jugador chileno de la historia en fichar por un equipo de la NFL sufrió un duro traspié. Sammis Reyes quedó descartado del próximo duelo de su equipo, el Washington Football Team, luego de sufrir una contusión cerebral en uno de los entrenamientos más recientes con el resto de sus compañeros.

Fue el propio entrenador del chileno de 25 años, Ron Rivera, quien anunció que Reyes no estará disponible para el segundo duelo de pretemporada de mañana ante el Cincinnati Bengals, debido al protocolo de la NFL.

De acuerdo a las reglas del torneo norteamericano, todo jugador que sufre una contusión cerebral debe cumplir al menos un mínimo de descanso, para posteriormente ser evaluado por los médicos de la propia NFL antes de regresar a los entrenamientos. Por lo mismo, en el último entrenamiento de su equipo, el ala cerrada chilena solo ha tenido trabajo de gimnasio.

Tras el partido contra Cincinnati, si el exbasquetbolista logra la habilitación, podrá entrenar y prepararse para el próximo duelo de pretemporada del Washington Football Team contra Baltimore Ravens, el 28 de agosto.

La lamentable noticia del oriundo de Talcahuano se da después de que pasara el primer corte de la selección de jugadores, quedando entre los 85 profesionales que deberán ser 80 la próxima semana, lo que definirá el plantel de 53 integrantes, elegidos por el entrenador, para enfrentar la temporada regular de la NFL.

Reyes logró la semana pasada disputar su primer partido en el fútbol americano, dejando buenas sensaciones en el equipo y posando incluso con la bandera de Chile "Me emociona, porque nunca ha habido un chileno en la NFL", sostuvo tras el compromiso. "De donde vengo no tenemos tantas oportunidades y sé que hay mucha gente que me apoya, me mandan mensajes todos los días y ser capaz de representar a mi país en esta etapa significa todo para mí", agregó emocionado.