Cañete y el duelo ante Cobresal: "Fue uno de los partidos donde más seguro me sentí"

Marcelo Cañete llegó a la U con la misión de tomar el mando del medio campo de Cobresal. Sin embargo, ha recibido críticas por su desempeño y afirmó que por ahora no está en sus planes partir a préstamo. "No tengo eso en la cabeza. Mis expectativas son otras, mejorar, ser protagonista con este club, peleando campeonatos, manejando, jugando y creando el fútbol de este equipo. Me veo de esa manera, entreno para eso y a fin de año levantar una copa, si pienso que a fin de año me voy a ir a préstamo sería un cobarde, no debería estar ahora sentado ni entrenándome de la manera en que lo hago", dijo en conferencia de prensa.

Él reconoce que su rendimiento en el club "no ha sido bueno”. Pero afirma que "hoy estoy enfocado en mejorar eso. Lo más importante es el equipo, el último partido lo perdimos, pero veníamos de seguidilla de victorias y es lo más importante que hay que destacar. Tengo que mejorar y acompañar al equipo y aparecer cuando las cosas están difíciles, es una de mis responsabilidades".

Es más, hizo un buen balance de su desempeño en la derrota de los azules ante Cobresal en el duelo del domingo. "Fue uno de los partidos donde más seguro me sentí. Intenté hacer mi juego, conseguir los espacios. Hicimos hartas jugadas interesantes, el equipo conectó bien, tuvo jugadas buenas para rescatar y me sentí bien. Espero poder seguir mejorando y el próximo partido levantar un poco más el nivel".

Luego afirmó que no llegó a reemplazar a Walter Montillo. "Vine a hacer mi trabajo y tratar de aportar lo que pueda en cancha. Entiendo lo que significa para la hinchada azul y estoy consciente de eso, valoro el sentimiento que tienen, pero no vine a reemplazarlo a él, vine a hacer mi trabajo y espero hacer lo mejor para estar a fin de año junto a mis compañeros levantando una copa, no tengo otra cosa en mi cabeza", aclaró.

Además aprovechó la instancia para respaldar el trabajo que ha realizado Esteban Valencia en el banco de la U. "Estamos disfrutando que el profe está con nosotros este momento, haciéndolo de buena manera, los jugadores entienden lo que piden y ha tenido buenos resultados. Nosotros vivimos el día a día y hay que disfrutar y aprender de eso, el cuerpo técnico se ve contento, lo que pase más adelante, uno nunca sabe. Hay que hacerlo ahora, en el presente, para que después en el final las cosas estén bien, sea quien tenga que llegar o si tiene que seguir Esteban", sostuvo.

Por último, aclaró que está " feliz de defender estos colores y si tengo que volver a hacerlo, lo elegiría, es un gran club que ha mostrado cariño y respeto, pero esto es largo, estoy consciente de mis cualidades, las capacidades de mis compañeros, el buen grupo humano que hay adentro y no tengo duda que me irá bien y daré vuelta esta situación, pero con trabajo, paciencia y aprendiendo cada partido", puntualizó.

Sobre el duelo ante La Calera, dijo que “la motivación es alcanzar un triunfo considerando que así quedarán a tres puntos de los líderes”.