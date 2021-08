Así fue el ultimátum de Quinteros que enderezó la carrera de Morales

08:23 "Me dijo que no le podía fallar y que debía hacer las cosas bien para jugar", confesó el "Tanquecito", que brilló ante Unión Española y ya suma 15 goles en esta temporada.

Iván Morales está cambiado. Y el delantero de Colo Colo sabe que debía hacerlo en este 2021. Era ahora o nunca para relanzar su carrera, la que ahora lo ve brillar con 15 goles en la temporada, solo uno menos que Joaquín Larrivey en este año. Dos conversaciones con el técnico Gustavo Quinteros fueron claves para que hiciera el click a nivel mental y dejara de lado las noticias fuera de la cancha.

En enero lo mandaron a la Casa Alba por los reclamos de sus vecinos en Las Condes. "Tuvimos dos charlas fundamentales, una después de mi tema. Me dijo que estuviera tranquilo, que no le había fallado y que tenía su confianza, siempre fue bien sincero", dijo a Radio ADN.

La segunda fue previo al inicio de esta temporada en marzo: "Me dijo que confiaba en mí, que no le podía fallar pero que debía hacer las cosas bien para jugar. Estoy seguro que si no hubiera cumplido con las que me pidió no habría jugado, así que estoy contento de cumplirle en lo que me pidió", confesó.

Pero Morales no se queda ahí. Reconoce que debe seguir mejorando su puntería frente al arco. "Obviamente en la definición debo tener más tranquilidad, el cabezazo lo estoy trabajando y en cada entrenamiento y partido hay que mejorar. La confianza es lo que te permite tomar mejores decisiones", analiza dentro de un año donde ya ha anotado más goles que en todo el resto de su carrera: los 15 actuales por los 11 que anotó en 71 partidos desde su debut en 2016.

El ariete también se ilusiona con una eventual final de Copa Chile -tras el 4-0 en la primera semifinal sobre Unión Española- frente al Coquimbo Unido de Esteban Paredes. "Sería doloroso ver a Esteban enfrentando a Colo Colo. Ayer (miércoles) hablamos, siempre tengo su mensaje después de un partido. Me ayudó mucho y siempre estaré agradecido. Tuve la mejor escuela con él".

Paso a paso a la Roja

Consultado por una eventual nominación a la Selección para la triple fecha Clasificatoria de septiembre rumbo a Catar, añadió que "si llega la Selección sería un sueño para mí, pero mientras no llegue la citación, me concentro en Colo Colo".