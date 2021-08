Esteban Paredes: "Puede que venga a jugar Jorge Valdivia a Coquimbo Unido"

Además, el máximo artillero del fútbol chileno en Primera Divisiñon valoró lo realizado por Colo Colo, su ex club, en el presente Campeonato Nacional.

En diálogo con DirecTV, el ‘Tanque’ dejó abierta la opción que el ‘Mago’, que dejó a fines de junio Unión La Calera, arriba a la escuadra que dirige Héctor Tapia.

”Se vienen sorpresas, puede que venga a jugar acá Jorge Valdivia”, indicó el artillero.

Por otro lado, el ariete de 41 años se refirió al dulce momento de los albos. "Me alegra mucho el momento, me alegro por los chicos. Hoy, el equipo está jugando a lo que quiere Gustavo Quinteros, está volando. Me pone contento que los jugadores jóvenes puedan estar jugando”, señaló.

Para terminar, Paredes se ve jugando más alla de diciembre de 2021, confiado en lograr el ascenso con los aurinegros del norte chico.

"Quiero ver de acá a fin de año cómo me siento. Sé que vamos a subir a primera con Coquimbo Unido y, de ser así, me gustaría jugar al menos seis meses más y luego preparar mi retiro”, sentenció.