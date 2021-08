Colombia dio a conocer la nómina con la que enfrentará a Chile por las clasificatorias

Reinaldo Rueda dio a conocer este martes la nómina de 28 jugadores con que la selección de Colombia afrontará la triple fecha de las clasificatorias mundialistas, en donde se medirán a Bolivia, Paraguay y Chile.

En el listado destacan los experimentados David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García.

No obstante, el ex estratega de la “Roja” volvió a sorprender, luego de no considerar a James Rodríguez, quien también quedó al margen de la pasada Copa América.

Nómina de Colombia:

Porteros:

Álvaro Montero – Deportes Tolima (COL)

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

David Ospina – Napoli (ITA)

Defensas:

Andrés Román – Millonarios (COL)

Carlos Cuesta – Genk (BEL)

Daniel Muñoz – Genk (BEL)

Davinson Sánchez – Tottenham Hotspur (ING)

Óscar Murillo – Pachuca (MEX)

Stefan Medina – Monterrey (MEX)

William Tesillo – Club León (MEX)

Yerry Mina – Everton (ING)

Yerson Candelo – Atlético Nacional (COL)

Mediocampistas:

Alexander Mejía – Independiente Santa Fe (COL)

Andrés Andrade – Atlético Nacional (COL)

Baldomero Perlaza – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Cuéllar – Al-Hilal (KSA)

Juan Fernando Quintero – Shenzhen FC (CHN)

Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

Matheus Uribe – FC Porto (POR)

Wilmar Barrios – Zenit de San Petersburgo (RUS)

Yairo Moreno – Pachuca (MEX)

Delanteros:

Radamel Falcao García – Galatasaray (TUR)

Luis Díaz – Porto (POR)

Luis Fernando Muriel – Atalanta (ITA)

Luis Sinisterra – Feyenoord (NED)

Miguel Ángel Borja – Gremio (BRA)

Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (ALE)

Roger Martínez – Club América (MEX)

Cabe recordar que Colombia y chile se medirán el próximo 9 de septiembre a las 20:00 horas (local), por la décima fecha de las clasificatorias a Qatar 2022.