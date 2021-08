Presidente de la FIFA pidió solidaridad a los clubes para las Clasificatorias

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este miércoles "solidaridad" a los clubes españoles e ingleses para que hagan "lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial" y no pongan trabas al ceder jugadores para los próximos partidos de selecciones nacionales, un asunto que considera "de suma urgencia e importancia".

"La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta", esgrimió Infantino en un comunicado.

Respecto a los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la 'lista roja', el presidente de la FIFA reveló que ha contactado por escrito con el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Le he solicitado que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020", recordó.

"Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la Covid-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA", finalizó el mandatario.