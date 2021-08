Medel y negativa europea a Clasificatorias: "Sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más y ¡qué pasa!"

El seleccionado nacional Gary Medel, aseguró en una transmisión de Twich de la que dio cuenta "Desde La Tribuna" que no faltará a la cita de la Roja para la triple fecha de las eliminatorias.

Ello, luego de que las principales ligas de Europa, entre ellas la italiana donde milita el "Pitbull" dijeron que no autorizarán a los jugadores a viajar a los duelos válidos para la clasificación a Qatar.

"Yo si voy, si voy, si voy, si voy y si me dicen que no voy igual no más y qué pasa" dijo el jugador del Bologna, despejando las dudas sobre su eventual presencia en los partidos.