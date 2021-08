No va más: Poyet le habría dicho a sus jugadores que no continuará en Universidad Católica

El entrenador uruguayo Gustavo Poyet avisó esta tarde al plantel de Universidad Católica que no continuará en el banco del tricampeón del balompié nacional, luego del duro traspié por 3-0 en la visita a Palestino por el Campeonato Nacional.

De acuerdo a radio Cooperativa, el técnico del elenco de la franja le comunicó a los jugadores en el camarin del Estadio Municipal de La Cisterna el fin de su ciclo en la UC, que comenzó en marzo pasado.

Luego, en rueda de prensa, el oriundo de Montevideo no dio pistas sobre su salida. "No es momento de emitir opiniones ni tomar decisiones. La relación con el club es perfecta, de mucho respeto mutuo. Vamos a ver qué es lo mejor para Católica, que no hay que olvidar que es lo más importante. Ver qué opciones tienen para este año”, dijo.

"Prefiero estar con calma, no apresurarme a decir nada. Yo estoy en contacto permanente con el club. Es momento de parar la pelota y esperar para decir cosas y tomar decisiones. Soy muy honesto y a veces cuando uno lo es tiene problemas. Espero que pasen las horas y ya veremos”, agregó.

Para terminar, Poyet señaló que Católica es "un equipo que ha mantenido una regularidad de local y que no ha respondido para nada de visitante, eso hace que estemos donde estamos en la tabla de posiciones. Es un tema mío, de mi forma de trabajar, de convencer, de enganchar con lo que necesitan estos jugadores, como lo hicimos en la Supercopa”.

“Yo vine a probar una cosa, y hasta cierto momento se estaba cumpliendo, pero siempre pasa eso, como hoy, el penal”, sentenció.