Iván Morales tras la derrota con Cobresal: "No fue mi mejor partido"

Iván Morales, delantero de Colo Colo, encabezó una fuerte autocrítica luego de la derrota del cuadro albo por 0-1 ante Cobresal, en el Estadio Monumental, por la 19ª fecha del Campeonato Nacional 2021.

El joven ariete tuvo en sus pies el empate a los 89 minutos de juego, pero desperdició un lanzamiento penal luego que su remate fuera atajado por el arquero del elenco nortino, Leandro Requena.

El jugador de aprovechó las redes sociales para dar a conocer las sensaciones tras el traspie en Macul. “Hoy no fue mi mejor partido en lo personal, no duden que siempre daremos el 100 por ciento para el equipo. Hoy no se pudo, pero seguimos todos juntos", escribió en Instagram.

Morales se sumará en la presente jornada a los trabajos de la selección chilena de cara a la triple fecha clasificatoria de septiembre, donde el combinado se medirá con Brasil (el jueves 2 en el Monumental), con Ecuador (el 5 en Quito) y ante Colombia (el 9 en Barranquilla).

Ante esto último, el atacante no estará con el ‘Cacique’ en la semifinal de vuelta de la Copa Chile ante Unión Española y en el cruce con O’Higgins, en Rancagua, por la jornada 20 del torneo nacional.