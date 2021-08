Juan Tagle: "No está muerto el que lucha y vamos a pelear por tetracampeonato"

La conferencia de prensa partió con los agradecimientos del presidente del club, Juan Tagle, al trabajo de Gustavo Poyet. Luego fue el mismo DT quien se refirió a su paso en el banco de Universidad Católica, cuyo vínculo terminó esta mañana

“Nunca es lindo estar en posición. Pensé que lograríamos los objetivos. Lamentablemente no pudimos tener la racha necesaria de triunfos, cosa que no nos ha permitido estar en la punta. Hubo muchos momentos en los que me entusiasmé, que me hizo pensar que lograríamos lo que vinimos a buscar”, partió diciendo el entrenador.

Luego agregó que “podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que se momento de da mucha explicación. Después de una reunión muy amistosa, siempre en búsqueda de los mejor para el equipo y la institución y decidimos que lo mejor era separarnos. Entendiendo lo que pasó y lo que queda que es lo más importante”.

Y finalizando agradeciendo a todas las personas que trabajan en el equipo y destacó el esfuerzo de los jugadores. Además, “les deseo todas las suertes para que puedan ganar lo más importante que es el campeonato”, sostuvo.

Durante esta conferencia de prensa no se aceptaron preguntas para Poyet. Sin embargo, Juan Tagle que “no hubo consideraciones económicas, ni antes ni ahora. Pasaron solamente por las consideraciones deportivas. Nosotros creíamos que era la decisión que había que tomar”.

Y con esperanza agregó que “no está muerto el que lucha y vamos a pelear por tetracampeonato hasta el final”.

Por ahora no está definido el entrenador explicó José María Buljubasich: Aún no tienen definido si habrá in interinato o buscarán un entrenador definitivo. “Vamos a evaluar los pasos a seguir y cuando tengamos la decisión la anunciaremos”, dijo.