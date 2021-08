Copa Davis: Garin y Jarry encabezarán a Chile en la serie ante Eslovaquia

Este martes, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, dio a conocer a los 5 integrantes del equipo chileno que se enfrentará a Eslovaquia por el Grupo Mundial I de la competición.

Massú detalló que fueron considerados para esta serie: Cristian Garin (19°), Alejandro Tabilo (162°), Tomás Barrios (172°), Nicolás Jarry (226°) y Matías Soto (921°).

Tras confirmar a equipo, el doble campeón olímpico aseguró que Garin será el Nº 1 en la serie ante Eslovaquia, pero el Nº 2 se analizará de acuerdo a como transcurra el enfrentamiento.

Cabe recordar que Chile enfrentará a los europeos el 17 y 18 de septiembre próximo en el NTC Arena de Bratislava (Indoor, cancha dura).

Por el mismo Grupo Mundial I, jugarán en las mismas fechas: Argentina vs. Bielorrusia, Perú vs, Bosnia y Herzegovina y Líbano vs. Brasil.

La escuadra nacional busca avanzar a las Qualifiers 2022, la antesala de las Finales de Copa Davis. En caso de perder ante Eslovaquia, el equipo de Massú deberá disputar el repechaje del Grupo Mundial I.