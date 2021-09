Lasarte lamentó la triple fecha: "Había tiempo para resolverlo de otra manera"

13:01 El DT se refirió a la decisión de jugar los tres duelos en una semana. Además aseguró que será difícil repetir el once titular en los encuentros y valoró el retorno del público a los estadios.

Chile tiene que disputar una triple fecha Clasificatoria complicada. Primero con Brasil, luego toca Ecuador y la Roja termina con Colombia. Todo en una semana. Algo que Martín Lasarte, en la conferencia de prensa previa al duelo de este jueves, lamentó. “No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Creo que había tiempo para resolverlo de otra manera”, advirtió.

A eso se sumó la negativa de los clubes para ceder a Ben Brereton y a Francisco Sierralta. “En un grupo formado como este toda ausencia perjudica”, dijo el estratega.

Pese a eso y a no poder contar con Alexis Sánchez, quien todavía se recupera de su lesión, el uruguayo sostuvo que “no podemos instalarnos en la lamentación. Tenemos que encararlo con lo que tenemos”.

Y para ver el lado más positivo, valoró la presencia de hinchas en el estadio: “El fútbol debe jugarse con hinchas, sea con el que te apoya o con quienes te molestan. Ojalá le podamos dar una alegría”, dijo. Y también destacó el momento en el que llega Eduardo Vargas. “En la Copa libertadores se le ha visto muy bien, está muy delgado, muy fibroso. Está renovado, bien con otra confianza”, agregó.

Además, contó que tiene a todo el plantel a su disposición. Pero adelantó que será difícil mantener la misma formación en los tres duelos. “Pensar en repetir once, once, lo veo complicado. En el segundo partido que repitan todos, lo veo difícil”, adelantó.

Lasarte también se refirió a la adaptación de Robbie Robinson y dijo que “es medio parecido a lo de Ben, está un poco adaptándose. Al igual que Ben no habla español. Está en ese periodo. Es un chico muy joven, le hemos visto buenas cosas”.

Sobre el rival, destacó lo complejo que es medirse con Brasil. Sobre todo porque ahora además de atacar de buena forma, su labor defensiva es fuerte. “Está claro que la selección brasileña se ha hecho un rival muy duro. Cuesta mucho hacerle goles. Ha aunado las dos cosas de juego”, sostuvo.

En este momento, la Roja llega al duelo fuera de la zona de clasificación. El DT dijo que se quedaría feliz con los 9 putos, pero sabe que no será nada fácil conseguirlos. “En el fútbol hay que tratar de ganar siempre y no siempre es sencillo. La experiencia es un grado, no se compra. Si hay algo que quiero destacar de este grupo es la cualidad competitiva que tienen. Quieren siempre ganar y creen en lo que podemos hacer”, comentó.

“No soy bueno del punto de vista matemático. Yo no sé con qué nos vamos a encontrar. Es muy difícil pensar ahora con qué me quedo contento. Dije los 9 porque me parece obvio”, agregó.